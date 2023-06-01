英国遠征中のサッカー日本代表は28日（日本時間29日）、ハムデンパークでスコットランドと親善試合を行う。森保一監督（47）が前日会見に臨み「堂安律にキャプテンを託そうと思っています」と明かした。遠藤航主将、遠藤不在時にキャプテンマークを巻くことが多かった南野拓実がケガで選外となる中、堂安律に主将を託す。指揮官は堂安を指名した理由について「年齢で言えば中堅という位置づけで、キャップ数、代表での経験値で