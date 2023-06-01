電気料金とガス料金が5月請求分から値上げされます。 【写真を見る】電気料金とガス料金５月請求分から値上げ中部電力ミライズと東邦ガスが発表 中部電力ミライズは5月請求分からの電気料金について、一般的な家庭の平均で4月分と比べ460円値上げすると発表しました。主な要因は、国が負担軽減策として支給している補助金が3月までで終了するためです。 また、東邦ガスも5月分のガス料金を発表し、平均的なガス使用量の家庭で