物価高対策として政府が実施してきた補助金が終了することに伴い、来月の電気・ガス料金が全国で値上がりします。大手電力10社が来月使用分の電気代を発表しました。東京電力管内の平均的な家庭の場合、電気代は前の月と比べて458円高い8777円となります。また、日本ガス協会は大手都市ガス4社ともに来月使用分の料金が値上がりすると発表。東京ガス管内の平均的な家庭の場合、前の月と比べて193円高い5747円となります。値上がり