学歴詐称疑惑で刑事告発されていた静岡県伊東市の田久保前市長が追送検されていたことがわかりました。捜査関係者によりますと、田久保前市長は東洋大学の卒業証書を偽造し、市議会の議長や副議長らに見せたとして、25日、有印私文書偽造・同行使の疑いで書類送検されたということです。起訴を求める「厳重処分」の意見がつけられています。田久保前市長は、伊東市の百条委員会で委員会への出頭を拒否したり、卒業証書とされる書類