現地時間３月27日、ハムデン・パークでのスコットランド戦の前日会見。日本代表の森保一監督はこの一戦に向けてまず「素晴らしい対戦相手と歴史あるフットボールの国で試合ができることを嬉しく思っています」とコメントした。チーム全体の経験値を上げる目的もあると語った森保監督はシャドーの人選について以下のように答えた。「最終的にどの選手を起用するかは今日のトレーニングで決めます。南野拓実がいなくなって、