アイスダンスRDの演技を終え、あいさつする吉田唄菜（手前）、森田真沙也組＝プラハ（共同）【プラハ共同】フィギュアスケートの世界選手権第3日は27日、プラハでアイスダンスのリズムダンス（RD）が行われ、吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が自己最高の72.33点で15位につけた。上位20組による28日のフリーに進出した。ミラノ・コルティナ冬季五輪金メダルのロランス・フルニエボードリー、ギヨーム・シゼロン組（フ