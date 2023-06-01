おトク素材の鶏胸肉は、お弁当作りにも大活躍。パサつきがち＆あっさりめの食材だから、お弁当の主役にはイマイチ……？と思うかもしれませんが、そんなことはありません！今回ご紹介する「柔らかタンドリーチキン」は、ヨーグルト入りのたれに漬けることでしっとり柔らか。味もよくなじみ、ご飯がすすむおかずになりますよ。『柔らかタンドリーチキン』のレシピ材料（1人分）〈具〉鶏胸肉（皮なし）……1/3枚（約100g）黄パプリカ