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ＮＹ各市場０時台ダウ平均は３００ドル安ナスダックもマイナス圏での推移 NY株式27日（NY時間11:04）（日本時間00:04） ダウ平均45659.94（-300.17-0.65%） ナスダック21172.27（-235.81-1.10%） CME日経平均先物51675（大証終比：-1205-2.33%） 欧州株式27日GMT15:04 英FT100 9953.74（-18.43-0.18%） 独DAX 22332.61（-280.36-1.24%） 仏CAC40 7703.37（-65.94-0.85%） 米国