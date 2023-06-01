富山県南砺市の住宅で火事があり、現在もこの家に住む家族3人と連絡が取れていません。27日午後1時10分ごろ、富山県南砺市の柴田光弘さんの3階建ての住宅から「煙が上がっている」と通行人から通報がありました。消防が消火活動にあたり、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、この家に住む柴田さんと妻、娘の3人と現在も連絡が取れていません。火事があった現場は住宅密集地で、隣の木造2階建ての住宅にも延焼していて、警察