漫画家のつげ義春さんが今月3日、誤えん性肺炎のため亡くなりました。88歳でした。つげさんは1937年に東京で生まれ、1955年本格的にデビュー。「ねじ式」や「無能の人」など不条理な世界観、夢や旅などを題材とした漫画で人気を博しました。2020年には、ヨーロッパ最大規模の国際漫画祭で「特別栄誉賞」を受賞し、世界的にも評価されていました。