ヒグマへの発砲をめぐり、周辺の民家に銃弾が当たる恐れがあったとして、猟銃を所持する許可を取り消されたハンターの池上治男さんが北海道を訴えた裁判で、池上さんの逆転勝訴が確定しました。最高裁は「発射行為は市の要請を契機として行われたもの」と指摘した上で、「処分は重きに失するものとして著しく妥当を欠き違法」だとしています。7年ぶりに猟銃を手にすることが可能になる見通しとなった池上さんは…。北海道猟友会砂