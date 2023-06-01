3割以上の企業が新入社員の定着を意識したイベントと位置付けています。社会への船出となる入社式。企業としては、新たな社員と信頼関係を築く第一歩でもあります。企業や団体の人事担当者を対象にしたアンケート調査の結果では、入社式で特に伝えたいテーマとして「企業理念」、「文化・風土」が上位にランクイン。入社式は組織の価値観を共有する場と考える会社が多いようです。また、入社式は儀式的な行事と位置付ける企業が多