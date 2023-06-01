TVアニメ『超巡！超条先輩』が10月期カンテレ・フジテレビ系全国ネット、毎週火曜23時からの“火アニバル！！”枠にて放送開始。キャラクター設定画が公開された。【写真】TVアニメ『超巡！超条先輩』キャラクター設定画公開本作は、次にくるマンガ大賞を2年連続受賞（2024年コミックス部門6位／2025年コミックス部門3位）し、『週刊少年ジャンプ』にて連載していた沼駿の人気コミック『超巡！超条先輩』のTVアニメ化。読心