サバシスターが、森永製菓inゼリー新CM「卒業にｉｎゼリー2026さしいれライブ」篇が公開されたことを発表した。全国のがんばる高校生を1年を通して応援する企画「その全力にさしいれを。学校にｉｎゼリー」のCMソングとして「才能」を書き下ろした彼女たちが、この春卒業を迎えた生徒達に卒業祝いのライブをさしいれ。高校を卒業し、この春から新たな場所で挑戦を続ける卒業生達に一歩踏み出す勇気を持つ大切さを伝えるメッセー