【グラスゴー（英国）２７日＝金川誉）】日本代表は国際親善試合のスコットランド戦（２８日・ハムデンパーク）に向けた前日会見に、森保一監督が出席した。遠藤航、南野拓実が負傷で不在の中で、チームキャプテンには「堂安律に決めて、選手たちに伝えています」と明かした。森保監督はその理由について「年齢で言えば、（谷口）彰悟であったり、（伊東）純也もいますし、キャップ数で言えば純也が一番多いと思います。そちら