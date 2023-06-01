27日の債券市場で、長期金利の代表的な指標となる10年物国債の利回りは、2.385％まで上昇しました。1999年2月以来、約27年ぶりの高い水準です。原油高に伴う物価高への警戒感から、日銀が早期利上げに踏み切るとの観測が強まったことに加え、アメリカの長期金利が上昇したことも国債を売る動きを加速させました。