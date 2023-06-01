ソフトバンクとエリクソンがF1日本グランプリのイベントサポーターに ソフトバンクとエリクソンは、3月27日～29日にかけて鈴鹿サーキットで開催される「2026 FIA F1世界選手権シリーズ Aramco 日本グランプリレース」にイベントサポーターとして参画し、5G SA（Stand Alone）やミリ波を活用した実証実験を行なっている。 F1日本グランプリは、週末を通して数十万人が