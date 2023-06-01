日本代表は27日、キリンワールドチャレンジ2026 スコットランド代表戦に向け、会場のハムデン・パークで公式会見を行った。日本代表を率いる森保一監督は「厳しい戦いになると思いますが、ワールドカップに向けて戦術やチーム全体の経験値を上げていく。勝利を目指してベストを尽くしたい」と意気込みを語った。森保監督は会見の場で、今活動のキャプテンについて言及。チームキャプテンを務める遠藤航、遠藤不在時に腕章を