アルゼンチン代表を率いるリオネル・スカローニ監督が、インテル・マイアミに所属する同国代表FWリオネル・メッシのFIFAワールドカップ2026出場について言及した。27日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が同指揮官のコメントを伝えている。現在38歳のメッシは、2006年のドイツ大会でW杯デビューを飾って以降、歴代最多タイとなる5大会に出場。前回のカタール大会では、アルゼンチン代表を1986年大会の優勝に導き、悲願を達