アヤックスに所属する日本代表DF冨安健洋のコンディションについて、オランダメディア『De Telegraaf』のポッドキャストでマイク・フェルウェイ記者が言及した。27日、同『Voetbal Primeur』がそのコメントを紹介している。約1年9カ月ぶりに日本代表復帰を果たしていた冨安。エールディヴィジ第28節のフェイエノールト戦に先発出場したが、73分にピッチに座り込み途中交代。その後のコンディション確認の結果、日本サッカー協