【肩ズンFig. ハイキュー!! 制服 青葉城西・梟谷学園】 4月中旬 発売予定 価格：1回400円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「肩ズンFig. ハイキュー!! 制服 青葉城西・梟谷学園」を4月中旬に発売する。価格は1回400円。 本商品は、アニメ「ハイキュー!!」のキャラクターたちを「肩ズンFig.」シリーズで再現したフィギュア。ライン