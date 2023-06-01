【食蜂操祈 ネグリジェ Ver.】 2026年8月 発売予定 価格：21,780円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 Solarainより2026年8月に発売予定の1/6スケールフィギュア「食蜂操祈 ネグリジェ Ver.」。こちらは、TVアニメ「とある科学の超電磁砲T」に登場する常盤台中学二年生で、学園都市第五位の超能力者「食蜂操祈」を立体化したものだ。 今回は、食蜂操祈がネ