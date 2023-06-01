【一番くじ ゴールデンカムイ ～金塊争奪戦～】 3月28日 順次発売 価格：1回850円 BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ゴールデンカムイ ～金塊争奪戦～」をローソン、ミニストップ、その他コンビニエンスストア、書店、ホビーショップ、一部のドラッグストア、一番くじ公式ショップなどで3月28日より