医療特区「博鰲楽城国際医療ツーリズム先行区」に設立された永遠幸グループの病院。（海口＝新華社配信）【新華社海口3月27日】自由貿易港として整備が進む中国海南省で、日本企業の進出が加速している。免税や規制緩和などの政策優位性を背景に、小売りやヘルスケア、ハイエンド製造業など幅広い分野で拠点設置が進む。海南省では近年、日本の大手企業が相次いで進出してきた。トヨタは新エネルギー特殊車両の量産を開始し、