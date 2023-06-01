【ネピドー共同】ミャンマー軍事政権トップのミンアウンフライン国軍総司令官は27日、首都ネピドーでの式典で「民主的な選挙を通じて選ばれた代表者は責務を果たす責任がある」と演説、4月に誕生する親軍政権の運営に協力を求めた。