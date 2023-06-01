スコットランド戦を前に記者会見する森保監督＝27日、グラスゴー（共同）【グラスゴー（英国）共同】サッカー日本代表は28日午後5時（日本時間29日午前2時）から英国のグラスゴーでスコットランド代表との国際親善試合に臨む。今遠征は6月開幕のワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会のメンバー発表前最後の代表活動で、選手選考は最終局面に入る。森保監督は27日、試合会場で記者会見し「W杯に向けての戦術的な部分、チーム全