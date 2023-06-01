半導体大手の「ローム」と「東芝」、「三菱電機」は、パワー半導体事業の統合に向け、協議を始めると発表しました。半導体大手のロームと東芝と三菱電機の3社は、電気自動車やデータセンターに使われるパワー半導体事業の統合に向け、協議を開始することで基本合意しました。統合の理由について「世界市場で競争し得る事業規模と技術基盤を実現する」としていて、実現すれば世界2位のパワー半導体メーカーとなります。一方、トヨタ