＜フォード選手権2日目◇27日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが開幕した。初日に5オーバーと出遅れた渋野日向子が、日本時間午後11時に第1組でティオフ。10番パー3をパーで滑り出した。続く11番では2メートルのチャンスを決めてバーディを奪っている。【写真】ウキウキでヘビを投げる渋野日向子10位タイの竹田麗央、92位タイの西郷真央は同組で午後11時33分にスタート。日本