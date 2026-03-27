ミュージシャンのＤＡＩＧＯが２４日付で自身のインスタグラムを更新。家族で島根県に旅行した様子を公開した。「島根、こないだ行きました！ばけばけ、おタエさまと三之丞のトークショー！そして出雲大社、出雲そば、銅像、お墓参り！行けてよかった！ＤＡＩＧＯは目立たなかった！！」と投稿。祖父で元首相の竹下登氏の銅像に家族と訪れた様子や、出雲大社の大しめ縄の前でポーズをする姿などを公開した。この投稿に「自然