ダウ平均続落、ソフトウェア関連株などの売り優勢＝米国株序盤 きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は続落。前日比は、ダウ工業株３０種平均が４１３．５９ドル安の４万５５４６．５２ドル、ナスダック総合指数が２８３．５７安の２万１１２４．５１。 イラン情勢をにらんで、時間外から売りが優勢となった流れが継続。状況が不透明な中、週末越しのポジション維持に慎重な姿勢が一部で見られ、ポジション整理の動きなどが出