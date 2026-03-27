ドルインデックスは高値から調整売り＝ＮＹ為替 ロンドン市場でユーロドルの下げもあって１００．１４９を付けたドルインデックス。その後ドル円は高止まりもユーロドルはドル高一服となっていることから、少し調整が入る展開。 DXY99.960