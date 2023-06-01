長野県飯田市で27日、道路を横断していた78歳の女性が軽乗用車にはねられ死亡しました。警察によりますと27日午後6時半ごろ、飯田市三日市場の市道で近くに住む無職の女性（78）が歩いて道路を横断していたところ軽乗用車にはねられました。女性は飯田市内の病院に搬送されましたが、頭などを強く打ち事故から約1時間半後に死亡が確認されました。軽乗用車を運転していた飯田市に住む男性会社員（28）にけがはありませんでした。現