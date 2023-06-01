【グラスゴー（英国）２７日＝金川誉）】日本代表と国際親善試合（２８日）で対戦するスコットランド代表のキャプテン、ＤＦロバートソン（リバプール）が、試合会場となるハムデンパークで前日会見に臨んだ。左足首の負傷によりメンバー外となっているリバプールのチームメート、遠藤航とはこの一戦について話しをしていたというロバートソン。「彼がけがをしてしまったのは残念です。日本は本当に素晴らしいチームで、質の高い