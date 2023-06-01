1987（昭和62）年3月28日、宮崎県日向市の国鉄宮崎浮上式鉄道実験センターで実用型のリニアモーターカー「MLU002」が初公開された。従来の車両の約2倍の長さ22mで、試乗を考慮して44人分の座席を設けた。有人走行で世界最高速度を目指したが、トラブルが相次ぎ、91年10月に火災事故で焼失した。