WHO（世界保健機関）は26日、アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃を受けた中東情勢について、初めての状況報告書を公表し、数百万人規模の避難や医療体制の逼迫（ひっぱく）など、深刻な健康リスクが広がっていると警告しました。報告書によりますと、25日時点で、イランでは避難民が約320万人、負傷者は2万3000人あまり、死者は1800人あまりに上っています。レバノンでも、避難民が約105万人、負傷者は3100人あまり、死者は