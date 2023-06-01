台湾メディアのETtodayは23日、台湾人が台湾のホテルへの不満を投稿したところ、他のユーザーから海外のホテルと比較した反論が相次いだと報じた。記事によると、SNS・Threads（スレッズ）であるユーザーは台湾の宿泊施設で一般的な「午後3時チェックイン、午前11時チェックアウト」という慣例に疑問を呈し、「なぜ24時間（丸1日）きっちり滞在できないのか」と強い不満をぶちまけた。ところが、この投稿に対して他のユーザーから