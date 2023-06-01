【アーケード版「ファンタジーゾーン」】 1986年3月 稼働開始 1986年3月にセガが発売したアーケードゲーム「ファンタジーゾーン」が、今月で稼働40周年を迎えた。 本作は、自機にあたる主人公オパオパを8方向レバーとショット、ボムの2ボタンで操作し、敵を倒していく任意横スクロール方式のシューティングゲӦ