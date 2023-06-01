【ドラゴンクエスト冒険の書コレクション討伐モンスターフィギュア】 3月28日 発売 価格： 2,200円（単品） 13,200円（6個入りBOX） スクウェア・エニックスは、「ドラゴンクエスト冒険の書コレクション討伐モンスターフィギュア」を3月28日に発売する。価格は単品が2,200円。6個入りBOXが13,200円。 本商品は、RPG「ドラゴンクエスト（ド