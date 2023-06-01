3月28日 記事更新 Steamでは毎年恒例のスプリングセールが終了したが、まだセールを続行しているプラットフォームもある。今回はニンテンドーeショップを中心に、セール終了間近となっているタイトルを紹介していきたい。 今週末から来週にかけてセールが終了する注目作として、「クライマキナ／CRYMACHINA」、「Overcooked 2 - オーバークック2」（Switch