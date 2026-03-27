ダンスボーカルグループ・M!LKの塩崎太智(※崎はたつさき)が、24日放送のテレビ朝日のバラエティ番組『若槻千夏のうるさい心理テスト』(毎週火曜26:36〜 一部地域を除く)に出演。お世話になっている先輩を明かした。24日の放送では、若槻千夏と塩崎が、「LINEでわかる心理テスト」に挑戦。「友人などの大事な人とのLINEのラリーが終わらないときはどうする?」という質問に、塩崎は「相手が終わらせるまで続ける」と回答する。この