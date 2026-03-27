赤沢経済産業大臣は、産油国が保管する石油の共同備蓄について26日から放出を開始したことを明らかにしました。【映像】赤沢経産大臣のコメント（実際の様子）赤沢経済産業大臣「合計約6日分の放出が予定されており最も早いところではまさに繰り返しになりますが昨日から放出が開始されたと承知をしています」ホルムズ海峡の事実上の封鎖により政府は、26日から国内消費1カ月分に相当する国家備蓄を放出するなど、有事に備えて