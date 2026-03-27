内閣府は、大地震などを受け発表する南海トラフ地震臨時情報の後に巨大な地震が起こる確率を「十数回に1回程度」から「十回に1回程度」に見直しました。【映像】地震発生当時の宮崎・日南市の様子内閣府は、日本の付近で大規模な地震が続けて発生する確率について、世界中での事例を基に算出しています。これまで1904年から2014年までを対象にしていましたが、今回、2021年までに広げて統計を取り直したところ、大きな地震が