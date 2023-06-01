テレビアニメ『超巡！超条先輩』が、カンテレ・フジテレビ系全国ネット毎週火曜午後11時「火アニバル!!」枠にて10月より放送されることが決定した。あわせて、キャラクター設定画も公開された。【画像】腹立つ表情（笑）公開された『超巡！超条先輩』キャラ設定画解禁されたキャラクター設定画は、本作の主人公である超条巡（ちょうじょう めぐる）と、その相棒である一本木直（いっぽんぎ なお）の設定画。最強？バディがアニ