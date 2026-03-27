群馬県上野村の山火事は、発生から7日目にほぼ消し止められました。【映像】煙が立ち上る山火事発生当時の様子消防などによりますと、21日に発生した上野村の山火事は、およそ192ヘクタールを焼き、山の中にあるプレハブが全焼しました。けが人はいません。県は自衛隊に対して災害派遣を要請し、自衛隊のヘリと県の防災ヘリなど延べ16機で消火活動にあたり、発生から7日目となる27日午後5時半に火はほぼ消し止められたと発表