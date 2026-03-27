◇パ・リーグロッテ３―１西武（2026年3月27日ZOZOマリンスタジアム）ロッテ・サブロー新監督（49）が本拠地で開幕戦でうれしい監督初勝利を挙げた。記念すべきシーズン初戦の采配を終え「一番難しいのって継投だと思うんで、その辺も僕もこれからどんどん勉強していかないと、大事な試合も落としたりするかもしれないんで。今日はうまくいきましたけど、これからなるべく失敗がないように僕も勉強したいと思います」と2勝