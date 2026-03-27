「広島６−５中日」（２７日、マツダスタジアム）広島のドラフト３位・勝田成内野手（近大）が、５−５の延長十回、右翼線へサヨナラの適時打を放った。新井監督となり、初の開幕戦勝利。新人のサヨナラ打は、５６年に南海の穴吹のサヨナラ弾などがある。試合後の、勝田の主な一問一答は、下記の通り。「本当にチャンスで何度も凡退してしまったので、３度目は絶対に打ってやろうっていう気持ちで打席に立ちました。秋山さ