２４日、月河歴史文化街区の生花市場。（嘉興＝新華社記者／徐碰）【新華社嘉興3月27日】中国浙江省嘉興市南湖区の月河歴史文化街区で、春の花の購入が増えている。街区内の生花市場にはチューリップ、コガネノウゼン、ストックなどが並び、ピンクや黄色、若草色などの色が人気を集める。花を求めて市民や観光客が訪れ、周辺のレストランや文化クリエーティブ産業にもにぎわいが広がり、「春の経済」に一層の活気をもたら