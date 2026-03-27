カジュアルブランドのフォーティーセブンと、日本発アウトドアブランドNANGAがコラボした新作キャップが登場♡機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムは、日常使いからアウトドアシーンまで大活躍。春らしいカラーも揃い、コーディネートのアクセントとしても注目です♪ 高機能素材で快適なかぶり心地 今回のコレクションには、NANGA独自の素材を採用。AURORA-TEX®は防水透湿