元乃木坂４６でタレントの秋元真夏が２４日付で自身のインスタグラムを更新。ハワイで一人、プールに入る様子を公開した。「１人プール風強すぎて誰も入ってなかった笑」と投稿。風で乱れた髪をくわえたアップ写真やラッシュガードを着ている姿など複数枚披露。また動画では強い風が吹いている様子も公開した。この投稿に「めちゃくちゃ可愛すぎでしょ」「とってもキュート♡」「風に吹かれてもかわいい保てるのさす