「広島６−５中日」（２７日、マツダスタジアム）広島が劇的なサヨナラ勝ちで開幕戦を白星で飾った。九回に４点差を追いつくと、延長十回にドラフト３位・勝田（近大）がプロ初安打となるサヨナラ打で試合を決めた。新井貴浩監督（４９）は就任４年目で初の開幕星。試合後の取材では「喜びすぎて頭が痛い」と興奮冷めやらぬ様子だった。以下、主な一問一答。（テレビインタビュー）−劇的な試合。最後は勝田が決めた。「期